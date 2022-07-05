Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (5 Temmuz 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 527 lira 30 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 55 milyon 948 bin 257 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 39 milyon 319 bin 200 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 527 lira 30 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 4 milyon 466 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 903 lira 12 kuruş, satış fiyatı 12 bin 151 lira 48 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 112 milyon 894 bin 310 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 561 bin 250 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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