Spot elektrik piyasasında fiyatlandırmalar açıklandı

Yayınlanma: 09.09.2024 - 16:17

Güncelleme: 09.09.2024 - 16:17

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) verilerine göre, spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira, en düşük ise 1999 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 17.00-21.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük fiyatı ise 12.00'de 1999 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. Ayrıca, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 629 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 639 lira 90 kuruş olarak kaydedildi.

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi ise bugün, düne göre yaklaşık %8,1 artarak 1 milyar 786 milyon 506 bin 74 liraya ulaştı.