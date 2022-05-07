Spot elektrik piyasasında işlem hacmi arttı
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 50 lira 1 kuruş olarak belirlenirken işlem hacmi düne göre arttı.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,5 artışla 597 milyon 227 bin 914 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 500 lira, en düşük saat 07.00'de 50 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1266 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1261 lira 71 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 399 lira 99 kuruş, en düşük 39 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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