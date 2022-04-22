Spot elektrik piyasasında işlem hacmi azaldı
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Bunun yanı sıra piyasadaki işlem hacmi bugün düne oranla yüzde 16 azaldı.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16 azalarak 983 milyon 19 bin 248 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00 ve 18.00-23.00 saatlerinde 2 bin 500 lira, en düşük saat 07.00'de 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1934 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1920 lira 86 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1199 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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