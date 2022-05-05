Spot elektrik piyasasında işlem hacmi azaldı

05 Mayıs 2022 Perşembe, 14:33

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,99 azalışla 664 milyon 650 bin 573 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 500 lira, en düşük saat 13.00'te 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1270 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1263 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 34 lira 8 kuruş olarak kayıtlara geçti.