Spot elektrik piyasasında işlem hacmi azaldı
Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 294 lira 89 kuruş, en düşük 500 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi düne göre yaklaşık yüzde 3 düştü.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,99 azalışla 664 milyon 650 bin 573 lira oldu.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 500 lira, en düşük saat 13.00'te 500 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1270 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1263 lira 18 kuruş oldu.
Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 34 lira 8 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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