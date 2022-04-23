Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün de azaldı
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1148 lira olarak belirlendi. Bunun yanı sıra piyasadaki işlem hacmi düşüşünü bugün de sürdürdü.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,25 azalarak 980 milyon 473 bin 655 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00 ve 18.00-23.00 saatlerinde 2 bin 500 lira, en düşük saat 07.00'de 1148 olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 1 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1998 lira 45 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 500 lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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