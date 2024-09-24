Spot piyasa elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1819 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasa elektrik fiyatları
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AA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 16:11

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 4,49 artarak 1 milyar 595 milyon 212 bin 117 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira en düşük saat 12.00'de 1819 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 503 lira 2 kuruş ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 516 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.


Etiketler: #EPİAŞ #spot elektrik #elektrik

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