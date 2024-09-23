Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 23.09.2024 - 15:03

Güncelleme: 23.09.2024 - 15:03

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 884 bin 310 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 35 bin 95 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 888 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 413 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 482 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 293 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 216 bin 284 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 95 milyon 225 bin 397 metreküp olarak kayıtlara geçti.