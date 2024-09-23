Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 15:03

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,7 azalarak 1 milyar 526 milyon 536 bin 928 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 368 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 381 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 990 lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

 


Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ

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