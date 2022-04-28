Spot piyasada doğalgaz fiyatları
Spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 68 milyon liradan 36 milyon liraya düştü.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 936 lira 60 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 36 milyon 513 bin 835 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 68 milyon 200 bin 75 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 936 lira 60 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 59 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 294 lira 70 kuruş, satış fiyatı 11 bin 578 lira 50 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 119 milyon 731 bin 46 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 715 bin 93 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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