Spot piyasada doğalgaz fiyatları
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 950 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 91 milyon 142 bin 615 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 29 milyon 500 bin 100 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 950 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 7 milyon 627 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 308 lira, satış fiyatı 11 bin 591 lira olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 112 milyon 916 bin 75 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 231 bin 921 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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