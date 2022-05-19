Spot piyasada doğalgaz fiyatları
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 900 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 29 milyon 500 bin 100 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 12 milyon 171 bin 300 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 900 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 479 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 257 lira, satış fiyatı 11 bin 543 lira olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 109 milyon 538 bin 535 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 329 bin 133 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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