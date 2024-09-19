Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Yayınlanma: 19.09.2024 - 15:19

Güncelleme: 19.09.2024 - 15:19

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 452 bin 19 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 265 bin 900 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 863 lira 90 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 718 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 457 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 270 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 1493 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 111 milyon 22 bin 526 metreküp olarak kayıtlara geçti.