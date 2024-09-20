Spot piyasada elektrik fiyatları

Yayınlanma: 20.09.2024 - 17:37

Güncelleme: 20.09.2024 - 17:37

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 17,2 azalarak 1 milyar 330 milyon 776 bin 344 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 899 lira 67 kuruş, en düşük saat 12.00'de 924 lira 11 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 96 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 94 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 899 lira 99 kuruş, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.