Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı ( 19 Temmuz 2022)

19 Temmuz 2022 Salı, 14:15

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 61 milyon 249 bin 827 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 85 milyon 479 bin 200 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 660 lira 15 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 4 milyon 838 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 39 lira 95 kuruş, satış fiyatı 12 bin 280 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 185 bin 401 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 620 bin 645 metreküp olarak kayıtlara geçti.