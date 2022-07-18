Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (18 Temmuz 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 910 lira 32 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 85 milyon 479 bin 200 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 66 milyon 230 bin 821 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 910 lira 32 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 6 milyon 621 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 297 lira 63 kuruş, satış fiyatı 12 bin 523 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 90 milyon 49 bin 124 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 79 milyon 612 bin 904 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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