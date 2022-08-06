Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı ( 6 Ağustos 2022)

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:34

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 350 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 350 lira 27 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 5 milyon 217 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 870 lira 78 kuruş, satış fiyatı 16 bin 829 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 124 milyon 565 bin 1 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 123 milyon 636 bin 597 metreküp olarak kayıtlara geçti.