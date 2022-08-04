Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (4 Ağustos 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 65 milyon 418 bin 580 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 842 bin 480 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 416 lira 27 kuruş olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 416 lira 27 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 3 milyon 756 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 938 lira 76 kuruş, satış fiyatı 16 bin 893 lira 78 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 127 milyon 392 bin 297 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 124 milyon 543 bin 930 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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