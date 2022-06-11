Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (11 Haziran 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 899 lira 96 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 86 milyon 868 bin 344 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 58 milyon 164 bin 700 liraolarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 899 lira 96 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 734 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 286 lira 96 kuruş, satış fiyatı 12 bin 512 lira 96 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 152 milyon 39 bin 211 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 139 milyon 732 bin 851 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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