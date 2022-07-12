Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (12 Temmuz 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 629 lira 42 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 218 bin 448 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 38 milyon 209 bin 617 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 629 lira 42 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 205 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 8 lira 30 kuruş, satış fiyatı 12 bin 250 lira 54 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 67 milyon 517 bin 830 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 73 milyon 716 bin 973 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
- Kırşehir’de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Varank'a tepki
- Çok sayıda isim için harekete geçildi
- Uras'tan 'çekilme' kararı
- Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- Yalanlanan isimden istifa
- Plaja gelen deniz aslanları, insanları kovaladı
- Ruslar, McDonald's yerine açılan zincirden şikayetçi
- Yap-İşlet-Devret'in bir günlük maliyeti belli oldu