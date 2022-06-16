Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (16 Haziran 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 993 lira 22 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 937 bin 908 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 94 milyon 869 bin 614 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 993 lira 22 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 457 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 383 lira 2 kuruş, satış fiyatı 12 bin 603 lira 42 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 115 milyon 833 bin 973 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 105 bin 772 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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