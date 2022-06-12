Siirt'te kuvvetli rüzgar; güneş enerji sistemi uçtu

Siirt'te etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısındaki güneş enerjisi sistemi uçtu.

DHA
12 Haziran 2022 Pazar, 16:57
Siirt'te kuvvetli rüzgar; güneş enerji sistemi uçtu
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Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kooperatifler Mahallesi 1715'inci Sokak'taki bir apartmanın çatısındaki güneş enerjisi sistemi, kuvvetli rüzgarla birlikte yerinde sökülerek zemine düştü.

Bina sakinleri, sistemin parçalarını toplayarak, sokaktan temizledi. 


Siirt Rüzgar güneş enerjisi
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