Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (15 Temmuz 2022)

15 Temmuz 2022 Cuma, 14:15

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 55 milyon 207 bin 499 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 122 milyon 738 bin 95 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 657 lira 70 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 4 milyon 360 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 37 lira 43 kuruş, satış fiyatı 12 bin 277 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 93 milyon 322 bin 397 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 92 milyon 142 bin 544 metreküp olarak kayıtlara geçti.