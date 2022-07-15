Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (15 Temmuz 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 657 lira 70 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 55 milyon 207 bin 499 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 122 milyon 738 bin 95 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 657 lira 70 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 4 milyon 360 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 37 lira 43 kuruş, satış fiyatı 12 bin 277 lira 97 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 93 milyon 322 bin 397 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 92 milyon 142 bin 544 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Aracın çarptığı scooter sürücüsü taburcu edildi
- Cübbeli'den Diyanet'e: 'Uyuyor musunuz?'
- Hizbullah'a özel yol!
- Hasköy Yahudi Mezarlığı'na saldırı
- İş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı
- Bakırköy'de akaryakıt dolu tır alt geçide sıkıştı
- 15 Temmuz mesajında 'enflasyon' vurgusu
- İstanbul'da çeteler arasında çatışma
- 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- '36 yerinden bıçaklanmış'
- Baydemir ve bakan birlikte açmış
- Hizbullah'a özel yol!
- Eski AKP’li isim için harekete geçildi
- 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
- 'Bu sırrı daha fazla taşıyamadı'