Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 955 lira 92 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 14 milyon 848 bin 762 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 45 milyon 416 bin 790 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 955 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 242 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 314 lira 60 kuruş, satış fiyatı 11 bin 597 lira 24 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 141 milyon 717 bin 51 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 151 milyon 462 bin 105 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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