Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 45 milyon 804 bin lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 15 milyon 140 bin 128 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 817 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 360 lira, satış fiyatı 11 bin 640 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 102 milyon 173 bin 166 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 100 milyon 614 bin 285 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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