Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 26 milyon 988 bin lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 91 milyon 142 bin 615 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 249 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 360 lira, satış fiyatı 11 bin 640 lira olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 113 milyon 931 bin 476 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 115 milyon 492 bin 571 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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