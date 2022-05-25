Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 4 lira 30 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 27 milyon 213 bin 754 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 2 milyon 76 bin 750 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 4 lira 30 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 267 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 364 lira 43 kuruş, satış fiyatı 11 bin 644 lira 17 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 124 milyon 720 bin 763 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 842 bin 925 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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