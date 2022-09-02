Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (2 Eylül 2022)

02 Eylül 2022 Cuma, 14:46

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 22 bin 400 lira olarak belirlendi.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 22 bin 400 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 557 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 263 lira 2 kuruş, satış fiyatı 21 bin 728 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 390 bin 407 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 24 bin 477 metreküp olarak kayıtlara geçti.