Konutlarda kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 20, doğalgazın yüzde 20.4 artırıldı

02 Eylül 2022 Cuma, 04:00

İktidar, emekçinin payını küçülten son büyüme rakamlarıyla övünürken, hemen akşamında elektrik ve doğalgaza gelen zamlar ise yurttaşa zor bir kış vaat ediyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 1 Eylül’den geçerli olmak üzere doğalgazda konut tarifesine ortalama yüzde 20.4, KOBİ tarifesine yüzde 47.6, sanayi tarifesine yüzde 50.8 ve elektrik amaçlı üretim tarifesine yüzde 49.5 zam yaptığını duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da konut ve tarımda kullanılan elektrik fiyatını yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu elektrik fiyatını yüzde 30, sanayi abone fiyatını yüzde 50 artırdı.

DURGUNLUK GELİYOR

Zamları yorumlayan isimlerden olan ve daha önce esnafa özel tarife talep eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyonu durdurmak için girdi maliyetlerine müdahale gerek. Son zamla, bu kış her şey daha da zamlanacak. Zam geldikçe de yurttaş alışverişi kesiyor. Bir çözüm üretilmezse bu kış büyük bir ekonomik durgunluk bekliyor bizi” derken, yaklaşık 4 bin yerel zincir market ve perakendecinin üye olduğu Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, zamlar tüketiciye yansıtıldıkça yurttaşın alışverişten koptuğunu dile getirdi. Bu nedenle perakendecilerin zam yapmaya çekindiğini söyleyen Düzgün, “Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki fark daha da açılacak. Kârdan vazgeçtik bu kış yeter ki müşterimizi kaybetmeyelim” dedi. Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz ise sanayiciye yapılan yüksek zamların nihayetinde hane halkına yansıyacağını hatırlatarak şöyle devam etti: “Dünyada enerji krizi var ama dünya, sanayicisini ve yurttaşını destekliyor. Biz sanayi girdilerine katmerli zamlar yapıyoruz. Bu zamlar yine tüketiciyi vuracak, enflasyonu artıracak, üretimi engelleyecek bir kısır döngü içine sokuyor bizi.” Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de sanayicinin rekabet gücünü zorlayan, üretim ve tedarikte sıkıntıya sebep olan bu zamların tekrar gözden geçirilmesini talep etti.

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise ülke olarak kötü geçecek bir kışa girildiğini hatırlattı ve “Tüketici bir yandan faturasına yansıyan zammı hesaplarken bir yandan da sanayiye gelen zammın haftaya market raflarına yansıyacağını biliyor, artık etiketler kabus oldu” diye konuştu.

ENFLASYONA 2 PUAN

Genel ekonomiye etkisine ilişkin değerlendirme yapan isimlerden enerji Uzmanı Önder Algedik, sosyal medya paylaşımında, “Gaza bir kuruş zam bir yılda halktan 600 milyon TL, elektriğe bir kuruş zam bir yılda halktan 2.5 milyar TL toplanması demek. Yani olan bir zamdan fazlası, sermaye transferidir” derken, Reuters’e konuşan ekonomistler bu zamların enflasyonu doğrudan 0.8 dolaylı olarak ise 2 puan artırabileceğini söyledi. Prof. Dr. Veysel Ulusoy da şuna dikkat çekti: “Enflasyona doğrudan etkisini kısa zamanda göreceğiz. Bu kış zor geçecek.”