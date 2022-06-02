Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (2 Haziran 2022)

02 Haziran 2022 Perşembe, 14:15

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 69 milyon 395 bin 300 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 192 bin lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 783 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 360 lira, satış fiyatı 11 bin 640 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 440 bin 983 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 961 bin 450 metreküp olarak kayıtlara geçti.