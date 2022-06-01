Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (1 Haziran 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 192 bin lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 136 milyon 647 bin lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 266 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 360 lira, satış fiyatı 11 bin 640 lira olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 137 milyon 906 bin 406 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 126 milyon 946 bin 642 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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