Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (2 Temmuz2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 1 lira 72 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 865 bin 500 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 64 milyon 920 bin 892 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 1 lira 72 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 451 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 391 lira 77 kuruş, satış fiyatı 12 bin 611 lira 67 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 110 milyon 427 bin 421 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 112 milyon 24 bin 148 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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