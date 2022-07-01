Doğalgaz tarifeleri temmuzda değişmedi
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, Haziran 2022 döneminde uygulanan doğalgaz satış tarifelerinin Temmuz 2022 döneminde de geçerli olacağı duyuruldu.
Doğalgazda temmuz ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
BOTAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan tabloya göre BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine temmuzda uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.
Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğalgazın fiyatı da sabit kalarak 12 bin 500 olarak belirlendi.
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