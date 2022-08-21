Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (21 Ağustos 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 173 milyon 714 bin 476 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 77 milyon 77 bin 550 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 501 lira 27 kuruş olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 501 lira 27 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 9 milyon 925 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 26 lira 31 kuruş, satış fiyatı 16 bin 976 lira 23 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 108 milyon 81 bin 49 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 71 bin 39 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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