Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (20 Ağustos 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 650 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 77 milyon 77 bin 550 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 40 milyon 493 bin 395 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 650 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 4 milyon 367 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 179 lira 50 kuruş, satış fiyatı 17 bin 120 lira 50 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 137 milyon 677 bin 942 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 911 bin 555 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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