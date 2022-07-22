Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (22 Temmuz 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 935 lira 43 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 31 milyon 201 bin 171 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 48 milyon 377 bin 488 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 935 lira 43 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 2 milyon 412 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 323 lira 49 kuruş, satış fiyatı 12 bin 547 lira 37 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 133 milyon 674 bin 255 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 826 bin 740 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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