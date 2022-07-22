BOTAŞ duyurdu: Doğalgazda 14 günlük kesinti

BOTAŞ, Şahdeniz-Türkiye doğalgaz boru hattında kesinti yapılacağını duyurdu.

Reuters
22 Temmuz 2022 Cuma, 13:37
BOTAŞ duyurdu: Doğalgazda 14 günlük kesinti
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BOTAŞ, Şahdeniz-Türkiye doğalgaz boru hattında 14-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Türkgözü giriş noktasından ulusal iletim şebekesine 14 gaz günü doğalgaz teslimatı yapılamayacağını duyurdu.

BOTAŞ Twitter'dan yaptığı açıklamada, planlı bakım onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili bir sorun öngörülmediğini belirtti.


BOTAŞ doğalgaz Şahdeniz-Türkiye
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