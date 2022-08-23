Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (23 Ağustos 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 464 bin 642 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 68 milyon 630 bin 539 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 700 lira 75 kuruş olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 700 lira 75 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 929 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 231 lira 77 kuruş, satış fiyatı 17 bin 169 lira 73 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 133 milyon 419 bin 330 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 141 milyon 928 bin 833 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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