Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (22 Ağustos 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 68 milyon 630 bin 539 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 173 milyon 714 bin 476 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 572 lira 43 kuruş olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 572 lira 43 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 3 milyon 905 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 99 lira 60 kuruş, satış fiyatı 17 bin 45 lira 26 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 104 milyon 714 bin 558 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 71 bin 39 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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