Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (25 Haziran 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 702 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 96 milyon 586 bin 83 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 26 milyon 557 bin 150 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 702 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 7 milyon 604 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 83 lira 6 kuruş, satış fiyatı 12 bin 320 lira 94 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 119 milyon 522 bin 533 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 654 bin 163 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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