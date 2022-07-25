Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (25 Temmuz 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 661 lira 7 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 21 milyon 398 bin 80 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 33 milyon 586 bin 652lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 661 lira 7 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 690 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 40 lira 90 kuruş, satış fiyatı 12 bin 281 lira 24 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 99 milyon 737 bin 442 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 100 milyon 454 bin 333 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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