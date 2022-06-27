Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (27 Haziran 2022)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 81 milyon 957 bin 450 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 461 bin 66 lira olarak açıklanmıştı.

AA
27 Haziran 2022 Pazartesi, 14:12
Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (27 Haziran 2022)
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Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 680 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 680 lira 98 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 463 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 61 lira 41 kuruş, satış fiyatı 12 bin 300 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 676 bin 286 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 702 bin 508 metreküp olarak kayıtlara geçti.


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