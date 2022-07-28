Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (28 Temmuz 2022)

28 Temmuz 2022 Perşembe, 14:24

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 41 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 41 lira 26 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 5 milyon 352 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 432 lira 50 kuruş, satış fiyatı 12 bin 650 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 146 milyon 980 bin 104 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 142 milyon 305 bin 542 metreküp olarak kayıtlara geçti.