Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (28 Temmuz 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 69 milyon 796 bin 720 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 15 milyon 87 bin 289 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 41 lira 26 kuruş olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 41 lira 26 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 5 milyon 352 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 432 lira 50 kuruş, satış fiyatı 12 bin 650 lira 2 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 146 milyon 980 bin 104 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 142 milyon 305 bin 542 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- YKS birincisi Yağmur cerrahpaşa tıp fakültesini gezdi
- Suriye sınırına yürüyen Ümit Özdağ’a müdahale
- Sahibinin elinden kaçan at , otomobile zarar verdi
- Balkondaki fileye takılan karga kurtarıldı
- 'Artık sözün bittiği yerdeyiz!'
- Traktör römorkunu çocuklar için havuza çevirdi
- Ortalık savaş alanına döndü
- Motosikleti çaldı kaçarken kaza yaparak yaralandı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- TEM Otoyolu’nda kamyon hafriyat kamyonuna çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Diploma' kararı ne anlama geliyor?
- Volkan Gültekin'in cevabı olay oldu
- 'Basın özgürlüğü şu anda yok'
- Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
- Diyanet, fetvasını eleştirenleri böyle hedef aldı!
- Kılıçdaroğlu'nun açıklaması piyasayı hareketlendirdi
- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı!
- Cumhur İttifakı'nın oy kaybı yüzde 15'i aştı!
- FETÖ’yü soruşturan FETÖ’den çıktı!
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi