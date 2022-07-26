AB ülkeleri doğalgaz tüketimini azaltma konusunda anlaştı
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimalini dikkate alarak doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltmakta uzlaştı.
AB üyesi ülkelerin enerji bakanları doğalgaz acil durum planını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.
AB Konseyi'nin toplantıda alınan kararlara ilişkin yayımladığı açıklamada, üye ülkelerin gelecek kış için doğalgaz talebini azaltmayı taahhüt ettikleri bildirildi.
Açıklamada, "Üye ülkeler, AB'nin enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla bu kış doğalgaz talebini gönüllü olarak yüzde 15 azaltmak konusunda siyasi bir anlaşmaya vardı" ifadesi kullanıldı.
AB içinde doğalgaz arz güvenliği konusunda bir alarm sistemi kurulmasının da öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, bu alarmın verilmesi durumunda gaz talebinin azaltılmasının zorunlu hale geleceği kaydedildi.
İSTİSNALAR BELİRLENDİ
Açıklamada, gaz talebinin azaltılmasının enerji kaynaklarını sürekli silah olarak kullanan Rusya'dan gelen doğalgaz arzında olası kesintilere hazırlığı amaçladığına dikkat çekildi.
Üye ülkelerin 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında doğalgaz taleplerini kendi seçecekleri önlemlerle düşüreceğine işaret edilen açıklamada, zorunlu gaz talep indirim hedefinde ülkelerin özel durumlarını yansıtacak bazı istisnalar belirlendiği ifade edildi.
Açıklamada, diğer üye ülkelerin gaz şebekelerine bağlı olmayan ülkelerin zorunlu gaz indirimlerinden muaf tutulduğu kaydedildi.
Elektrik şebekeleri Avrupa elektrik sistemi ile senkronize olmayan ve elektrik üretimi için büyük ölçüde gaza bağımlı olan ülkelerin de muafiyet aldığının belirtildiği açıklamada, diğer üye ülkelerle sınırlı ara bağlantısı olan veya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapısını diğer ülkelere kullandıran ülkelere de istisna verilebileceği bildirildi.
Açıklamada, kritik endüstrileri doğalgaza büyük ölçüde bağımlı olan ve doğalgaz depolama hedefini aşan ülkelere de istisna uygulanabileceği aktarıldı.
Birlik çapında doğalgaz alarm sisteminin başlatılmasında da uzlaşıldığı, bu süreçte 5 veya daha fazla AB ülkesinin talepte bulunmasının ardından AB Komisyonu'nun alarm süreci başlatma talebinde bulunacağı, bu talebin Konsey'de görüşüleceği ifade edildi.
AB Komisyonu, geçen hafta Rusya'dan doğalgaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum plan teklifini açıklamıştı. Planda, üye ülkelerden 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 arasında gaz talebini yüzde 15 azaltması istenmişti. Acil durum ilan edilmesi durumunda yüzde 15 kesintinin zorunlu olması da planda yer almıştı. Ancak söz konusu plana özellikle Avrupa'nın güneyindeki ülkeler karşı çıkmış bazı istisnalar ve değişiklikler talep etmişti.
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