Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (29 Mayıs 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 35 milyon 603 bin 958 bin lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 610 bin lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 999 lira 99 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 967 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 359 lira 99 kuruş, satış fiyatı 11 bin 639 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 117 milyon 194 bin 358 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 603 bin 516 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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