Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (30 Mayıs 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 28 milyon 326 bin lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 35 milyon 603 bin 958 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 353 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 360 lira, satış fiyatı 11 bin 640 lira olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 105 milyon 933 bin 727 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 835 bin 629 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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