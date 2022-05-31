Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (31 Mayıs 2022)
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 136 milyon 647 bin lira 75 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 28 milyon 326 bin lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 11 milyon 387 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 360 lira, satış fiyatı 11 bin 640 lira olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 136 milyon 406 bin 978 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 808 bin 617 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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