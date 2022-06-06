Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (6 Haziran 2022)

06 Haziran 2022 Pazartesi, 14:17

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 60 milyon 407 bin 725 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 377 bin 200 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 200 lira 17 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 949 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 566 lira 18 kuruş, satış fiyatı 12 bin 834 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 107 milyon 827 bin 206 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 999 bin 569 metreküp olarak kayıtlara geçti.