Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (8 Temmuz 2022)

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:22

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 251 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 251 lira 30 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 5 milyon 395 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 768 lira 84 kuruş, satış fiyatı 16 bin 733 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 402 bin 482 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 94 milyon 944 bin 786 metreküp olarak kayıtlara geçti.