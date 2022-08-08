Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (8 Temmuz 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 93 milyon 70 bin 750 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 23 milyon 459 bin 484 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 251 lira 30 kuruş olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 251 lira 30 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 5 milyon 395 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 768 lira 84 kuruş, satış fiyatı 16 bin 733 lira 76 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 103 milyon 402 bin 482 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 94 milyon 944 bin 786 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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