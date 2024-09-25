Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu?

Yayınlanma: 25.09.2024 - 15:17

Güncelleme: 25.09.2024 - 15:17

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 3 milyar 462 bin lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 671 bin 880 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 821 lira 10 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 293 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 412 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 230 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 661 bin 908 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 98 milyon 169 bin 235 metreküp olarak kayıtlara geçti.